Campo-grandense tem energia cortada mesmo após pagar débitos e procura delegacia

Uma mulher, de 35 anos, procurou a delegacia nesta terça-feira (23) após achar que está sendo passada para trás pela fornecedora de energia elétrica de Mato Grosso do Sul.

Conforme a ocorrência, a cliente teria pago as faturas atrasadas via transferência pix após acessar o site da empresa. Depois de o pagamento ter sido confirmado, os funcionários da fornecedora de energia foram até sua residência para realizar a ligação com a rede.

Porém, nesta terça-feira, ela teve o fornecimento de energia interrompido mais uma vez. Como estava com as contas em dia, a mulher resolveu ir até a empresa para entender o que estava acontecendo e neste momento foi informada que não constava no sistema o pagamento de suas dívidas.

Revoltada com a situação, ela decidiu procurar a delegacia munida das copiadas de pagamento. O caso foi registrado na Depac Centro como estelionato.

O JD1 Notícias procurou a fornecedora do serviço, mas por conta da falta de alguns dados no boletim de ocorrência, como a unidade consumidora da cliente ou seu endereço, foi informado sobre a dificuldade de sanar mais dúvidas sobre o caso.

