Campo-grandenses são alvo de operação da PF de combate ao abuso sexual infantil

Mato Grosso do Sul e um dos 12 estados que teve alvos da Operação Leafdown, voltada para o combate a crimes de armazenamento e difusão de material de abuso sexual infantil. As ações foram deflagradas nesta terça-feira (30), pela Polícia Federal. Um dos alvos foi preso em Campo Grande, e outros 19 nos outros locais de investigação.

Cerca de 200 policiais federais cumprem 39 mandados de busca e apreensão nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Os dois alvos sul-mato-grossenses são moradores de Campo Grande. Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Além disso, um dos alvos acabou sendo preso por estar armazenando e compartilhando material de abuso sexual infantil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os investigados devem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O nome da Operação faz referência ao trabalho investigativo de derrubada de usuários que atuam em ambiente cibernético específico para a aquisição de material de abuso sexual infantojuvenil e disponibilização desses arquivos para mais criminosos, inclusive de outros países.

A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também