Vídeo: candidato a vereador impede assassinato no Nova Lima

Candidato a vereador de Campo Grande, o coronel Alirio Vilassanti (PSL), deixou uma reunião que realizava na noite do último sábado (10) no bairro Nova Lima, para impedir o assassinato de um rapaz, que havia sido golpeado com uma faca após uma briga e estava sofrendo vários chutes na cabeça.

Segundo o coronel, "estava em uma reunião, quando escutei um gritaria, quando sai para ver, ví um dos homens chutando a cabeça do outro já desmaiado e ferido no chão. Eu cheguei com intuito de impedir a morte", ele contou ainda que "a briga começou em um bar próximo, os brigões, invadiram a casa de uma mulher que também foi esfaqueada", explicou Alírio.

Ele revelou que sempre anda armado, e na hora sacou o revólver e impediu a morte do rapaz que estava caído no chão, "seria uma tragédia", relatou.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um dos homens está caído no chão, enquanto o outro está em pé agitado e a mulher da vítima grita.

Uma viatura da Polícia Militar chegou rápido ao local, e levou o autor para a delegacia, ele estava imobilizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem deitado não quis receber atendimento médico e nem quis representar queixa contra o autor.

