Candidato a vereador mata mulher com 13 facadas

O candidato a vereador, Adílio Sérgio Gomes (PSDB), de 40 anos, que esta concorrendo ao cargo no município de Bandeira do Sul, em Minas Gerais, matou a esposa Roberta Camile Araújo Silva, de 34 anos, com várias facadas depois de uma discussão por conta da porta da geladeira. O crime aconteceu no último domingo (18).

Segundo informações do jornal O Dia, a filha do casal relatou que os pais estavam em um sítio, quando a jovem disse ter ouvido os gritos da mãe. A vítima foi atingida 13 vezes pelo autor no quintal do imóvel.

Uma equipe médica foi acionada para socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma vizinha relatou aos policiais que viu o candidato a vereador após o crime. Ele teria dito a ela que fosse até a casa da família para “ver a besteira que ele havia feito”.

A mãe de Adílio estava no sítio, na hora do crime, e passou mal. A família disse aos policiais que brigas, com agressões físicas, eram constantes entre o casal.

O autor que é comerciante na região ainda não foi encontrado pela polícia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

