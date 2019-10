Cansada de agressões, mulher mata e arranca o pênis do marido

Mauro Silva, com informações da Folha do Espírito Santo

Uma mulher de 41 anos, que não teve a identidade revelada, foi presa nesta segunda-feira (14) na zona rural de Vila Pavão, Região Noroeste do Espírito Santo, depois de confessar que matou e cortou o pênis do seu marido, Aparecido Salustino dos Santos, que era conhecido como Adelino. O corpo da vítima foi encontrado enterrado no quintal da casa onde o casal morava.

De acordo com a mulher, além de ter uma medida protetiva contra o esposo, ela também registrou oito boletins de ocorrências pela Lei Maria da Penha contra o marido. Ainda de acordo com os relatos da suspeita pelo crime à polícia, ela teria discutido com Aparecido momento em que cometeu o assassinato.

Ela então fugiu e ligou para um conhecido e disse que havia matado o parceiro e o enterrou em uma cova rasa, nos fundos de sua casa. Salustino, conforme a mulher, foi morto no sábado.

Sem o pênis

Hoje na Delegacia Regional de São Mateus, a suposta autora do crime, confessou ter matado Aparecido. Os policiais foram até a residência do casal, no interior de Vila Pavão, encontrou o corpo da vítima e acionou a perícia da Polícia Civil.

O perito constatou várias perfurações no pescoço de Aparecido e viu que o pênis do homem foi decepado e colocado dentro da bermuda. Uma faca pode ter sido usada no assassinato de Salustino.

