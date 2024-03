Cansada de cobrar dívida, mulher coloca fogo na casa do primo em Amambai

Polícia Mulher vive madrugada de terror ao ser mantida em cárcere no Paulo Coelho Machado

Como o imóvel é de madeira com o teto de palha, as chamas tomaram conta de tudo rapidamente, não sendo possível inclusive realizar nenhum trabalho pericial.

Em conversa com a jovem, ela logo confessou ter ateado fogo no imóvel, pois já havia pedido para ele sair de suas terras, porém, ele nunca fez isso. Ontem, ela aproveitou que o primo havia saído de casa e foi até o local, pegando uma brasa da fogueira que ele tinha acendido durante a noite e jogando na residência.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a casa já completamente destruída. Durante o levantamento de indícios de autoria, as equipes foram informadas que a vítima devia uma certa quantia em dinheiro para a suspeita.

Depois de cobrar várias vezes e pedir para o primo sair de suas terras, uma mulher, de 29 anos, tomou medidas extremas e colocou fogo na casa dele durante a manhã de domingo (10), na aldeia Amambai, localizada na cidade de mesmo nome, na região de fronteira com o Paraguai.