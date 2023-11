Cansada de ser agredida, mulher mata marido com facada no coração em MS

Saiba Mais Polícia Homem morre após ser baleado no peito em Três Lagoas

Uma reviravolta fez a mulher de Paulo Sérgio de Andrade, de 45 anos, confessar que matou o marido com uma facada no peito durante a madrugada de domingo (5), na cidade de Três Lagoas. Inicialmente, ela teria dito que ele havia sido baleado e ainda culpou a demora do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), pela morte do homem.

Ao confessar o crime a polícia, ela disse ter agido em legítima defesa, pois havia sido agredida fisicamente e estava sendo ameaçada de morte pelo companheiro. Ele foi atingido por uma facada no coração.

Conforme o divulgado anteriormente pelo JD1, a mulher, de 41 anos, informou inicialmente que a vítima havia chegado em casa já por volta das 4h da madrugada reclamando de dores no peito e pedindo por socorro. Os familiares então teriam acionado o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que, segundo a versão da autora, acabou demorando para chegar até a residência e por isso ele veio a falecer.

No entanto, depois da perícia inicial no local, o corpo de Paulo Sérgio foi encaminhado para o IMOL (Instituto Médico e Odontológico Legal). O resultado da necropsia apontou que na verdade a vítima teve um choque hipovolêmico, decorrente de lesão por arma branca (faca).

As equipes da SIG (Seção de Investigações Gerais) de Três Lagoas e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência) então fizeram diligências para tentar elucidar o crime. Eles então foram informados que a principal suspeita do crime seria a esposa.

Durante seu depoimento, de acordo com o site da Rádio Caçula, a mulher confessou o crime, dizendo ter usado uma faca de cozinha para golpear o coração do marido. Ela relatou ainda que havia sido agredida e estava sendo ameaçada por Paulo.

A mulher foi então indiciada por homicídio e o caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

