Cansada, mulher denuncia o filho do patrão por importunação sexual

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, denunciou o filho do patrão por importunação sexual na cidade de Nova Andradina. Ela trabalha há cerca de um ano e meio na loja especializada em motos e serras, localizada na Avenida Eurico Soares de Andrade.

Conforme o site Nova News, a vítima relatou a polícia que quando entrou no emprego a situação era tranquila, mas um tempo depois o rapaz passou a importuná-la e humilhá-la dentro do ambiente de trabalho.

Consta no boletim de ocorrência, registrado pela vítima, que no sábado (30), o rapaz chegou na empresa por volta das 10h45 da manhã. Neste momento, ele foi até onde a mulher estava e começou a fazer piadas com a mesma, dando tapas em seu braço. Na mesma ocasião, quando a funcionária foi sair de bicicleta, o autor teria agarrado ela pelo braço.

Em outra circunstância, o autor aproveitou que a vítima estava sentada na cadeira do balcão para a agarrar pelo cabelo e forçar sua cabeça para baixo. Em seguida, ele dizia que ela deveria fazer sexo oral nele e passou a xinga-la.

Ela relatou ainda aos policiais que tentou falar com o pai do menino, dono da empresa, mas o homem se mostrou omisso. Alegando que a vítima deveria resolver o problema por conta própria. Diante da situação, o patrão teria dito ainda que se ela estava achando ruim as atitudes do rapaz, não era para retornar ao trabalho na segunda-feira.

Cansada do que vinha acontecendo, a mulher procurou a Polícia Civil, onde o caso foi registrado como importunação sexual e perturbação do trabalho ou sossego. As apurações e providências ficarão a cargo da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

