Cansado, bandido liga para a polícia e se entrega em MS: 'Não aguento mais essa vida'

Um foragido da Justiça, de 41 anos, cansou do mundo do crime e resolveu se entregar a polícia durante a quinta-feira (22), em Três Lagoas. Em uma entrevista para o site da Rádio Caçula, ele disse estar cansado da vida do crime.

"Não aguento mais essa vida, quero viver, quero trabalhar, perdi muita coisa. Perdi meu filho com quatro anos. Se eu chegar a entrar na unidade hoje, vou sair de lá com quantos anos? Não aguento mais isso”, comentou.

Durante a prisão, o homem detalhou que possui várias passagens pela polícia, por roubo, violência doméstica e até mesmo homicídio.

Diante da situação as autoridades policiais detiveram o homem, que recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também