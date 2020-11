Cansado de correr, foragido liga para polícia e espera viatura na praça

Sarah Chaves com informações do Rio Pardo News

O Setor de Investigações Gerais (S.I.G) da Polícia Civil prendeu Eleandro M. na tarde de terça-feira (10), após o foragido se entregar as autoridades cansado de correr em Ribas do Rio Pardo.

De acordo com o Rio Pardo News, Eleandro de 32 anos estava cumprindo pena no regime semiaberto pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, teve o benefício da saída temporária e deveria voltar ao Centro Penal Agroindustrial da Gameleira de Regime Semiaberto no dia 6 de outubro de 2020, porém não retornou para a continuidade do cumprimento de pena.

Desde então, os policiais fizeram várias buscas e descobriram que ele estava escondido em um barraco no bairro Santo André. Ao chegar no local, o suspeito correu rumo a um brejo e, devido a forte chuva, eles disseram que "perderam o suspeito de vista".

Algumas horas depois, após inúmeras perseguições e fugir por vários barracos, o suspeito decidiu se entregar. Ainda conforme a polícia, ele ligou na delegacia e disse que estava cansado de “correr da polícia”, sendo que esperaria a viatura na praça principal do bairro Santo André.

Ao chegar no local, ele se entregou e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para uma das celas da delegacia. Nesta quarta-feira (11) o homem deve retornar para o presídio e terminar de cumprir a pena dele.

