Polícia

Cansado demais, ladrão dorme ao tentar furtar fios em Três Lagoas

Ele foi acordado por policiais militares e preso em flagrante

23 dezembro 2025 - 16h53Brenda Assis
O caso aconteceu na manhã de hoje
Um homem foi flagrado pela Polícia Militar após tentar furtar fios de uma residência e acabar dormindo no local, na manhã desta segunda-feira, em Três Lagoas. O caso aconteceu no bairro Bela Vista da Lagoa e chamou a atenção de moradores pela situação inusitada.

Segundo relatos de vizinhos ao site da Rádio Caçula, o suspeito tentou cometer o furto durante a madrugada, mas não conseguiu concluir a ação. Em seguida, ele permaneceu no imóvel e adormeceu, o que levou moradores a acionarem a polícia ao perceberem a movimentação suspeita.

A Polícia Militar chegou rapidamente ao endereço, acordou o homem e realizou a abordagem, evitando maiores prejuízos ao proprietário da residência.

Moradores da região elogiaram a atuação da PM, destacando a rapidez no atendimento da ocorrência e afirmando que a presença policial trouxe sensação de segurança à comunidade.

A Polícia Militar orienta que qualquer atitude suspeita seja comunicada imediatamente pelo telefone 190. A colaboração da população é considerada fundamental para a prevenção de crimes e para a segurança da cidade.

