Cansado, homem invade casa de desconhecido para 'relaxar no sofá' em Chapadão

Quem não quer fumar um cigarro sossegado, deitado no sofá da sala, não é mesmo? Foi com esse pensamento que um jovem, de 25 anos, invadiu uma residência na zona rural de Chapadão do Sul para ‘descansar’. O caso aconteceu durante a noite de segunda-feira (4) e ele acabou sendo preso.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima chegou ao local com a família e ao entrar em casa encontrou o homem deitado em seu sofá fumando do seu cigarro. Com medo de alguma coisa acontecer, os donos da casa imobilizaram o autor com uma corda até a chegada dos militares.

Para a polícia, o autor contou ter entrada na residência depois de arrombar a porta dos fundos. Segundo ele, teria saído a pé de Paranaíba com o intuito de chegar até a casa de sua mãe, em Costa Rica. Porém, cansou demais durante o trajeto, momento em que decidiu parar para descansar e comer alguma coisa.

Vendo a casa na fazenda e percebendo que estava sozinho, ele resolveu entrar e ‘esticar as pernas’ para voltar a viajar.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante por violação de domicilio e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil do município.

