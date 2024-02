'Canto da sereia'; homem é agredido e roubado após ser atraído para encontro em MS

Depois de marcar um encontro, um homem de 46 anos foi espancado e roubado por dois criminosos na noite de quinta-feira (15), na praça da Estação Rodoviária, em Três Lagoas

De acordo com a Rádio Caçula, por volta das 4h10 da manhã, a vítima, que acionou a Força Tática no local, relatou foi convidado para um encontro com uma mulher desconhecida e que o local de encontro seria na praça. No momento em que seguia com a mesma, dois suspeitos, swgurando com pedras e pedaços de madeira começaram a lhe agredir.

A vítima foi roubada e teve o celular levado. Aos policiais, ele relatou que não se lembra das vestes dos suspeitos, e de quem seriam eles, a vítima teve um corte no supercílio esquerdo, além de escoriações nas pernas, braços, rosto e cabeça devido as agressões, sendo socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Auxiliadora para maiores atendimentos.

O caso foi registrado como roubo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.

