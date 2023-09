Cantor de sertanejo é preso ao ser acusado de bater em 'ficante' na Capital

Confusão terminou com um cantor e compositor de sertanejo, de 47 anos, preso ao ser flagrado com uma arma de fogo na noite de quarta-feira (30), na chácara onde mora, na área rural de Campo Grande.

Confirme o apurado pelo JD1 Notícias, o homem estava em casa com a namorada quando sua ‘ficante’ chegou ao endereço, para que pudessem conversar.

Diante da situação, os três acabaram discutindo. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local foram informados, pela ‘ficante’ do cantor, que ele teria a agredido durante a briga. Além disso, de acordo com a mulher, o homem engatilhou a arma, tentando atirar em sua direção.

O compositor acabou sendo preso em flagrante, o levando para Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde segue detido até a audiência de custódia, prevista para acontecer amanhã (1°).

