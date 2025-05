Cantor de sertanejo morre após bater carro e capotar depois de gravação em televisão

O músico Luís Sabater, de 31 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (30), em um acidente de trânsito na BR-277, na região do bairro Cajuru, em Curitiba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta da 1h, a vítima bateu na traseira de outro carro e, na sequência, colidiu com a mureta divisória de pistas e capotou. O condutor do outro veículo não teve ferimentos, conforme a polícia.

Na noite de terça-feira (29), Sabater participou da gravação do programa Paraná Sertanejo, da RPC, afiliada da Globo no Paraná. Em nota, a RPC lamentou a morte do músico. Leia na íntegra.

"Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do músico Luis Sabater, ocorrido num acidente automobilístico na madrugada desta quarta-feira. Ontem ele participou, até por volta de 22h40, de uma gravação especial para o nosso programa Paraná Sertanejo.

Luis já havia participado da estreia da temporada do Paraná Sertanejo que foi ao ar no dia 12 de abril. Nossos sentimentos à família de Luis neste momento tão difícil".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também