Polícia

Cão é gravemente ferido em ataque à paulada em Ponta Porã

O animal apresentava sangramento intenso e deslocamento do globo ocular

04 outubro 2025 - 12h34Sarah Chaves, com Ponta Porã News

Um cão foi gravemente ferido na tarde de sexta-feira (3), no bairro Jardim Ivone, em Ponta Porã, após ser atingido com uma paulada na cabeça, segundo relato da tutora. O animal apresentava sangramento intenso e deslocamento do globo ocular.

A tutora acionou a Polícia Militar e informou suspeitar da autoria do ataque, mas não formalizou a denúncia por receio de represálias. A polícia atendeu a ocorrência, realizou rondas na região e registrou boletim, que foi encaminhado às autoridades competentes. O suspeito ainda não foi identificado.

De acordo com a Lei Federal nº 9.605/98, a prática de maus-tratos contra animais é crime, com pena de até cinco anos de reclusão. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 190 ou por meio de canais de ONGs e órgãos de proteção animal. 

