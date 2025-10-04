Cão é gravemente ferido em ataque à paulada em Ponta Porã

Um cão foi gravemente ferido na tarde de sexta-feira (3), no bairro Jardim Ivone, em Ponta Porã, após ser atingido com uma paulada na cabeça, segundo relato da tutora. O animal apresentava sangramento intenso e deslocamento do globo ocular.

A tutora acionou a Polícia Militar e informou suspeitar da autoria do ataque, mas não formalizou a denúncia por receio de represálias. A polícia atendeu a ocorrência, realizou rondas na região e registrou boletim, que foi encaminhado às autoridades competentes. O suspeito ainda não foi identificado.

De acordo com a Lei Federal nº 9.605/98, a prática de maus-tratos contra animais é crime, com pena de até cinco anos de reclusão. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 190 ou por meio de canais de ONGs e órgãos de proteção animal.

