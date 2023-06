Cão é resgatado molhado e no frio, vítima de maus-tratos em Campo Grande

Sarah Chaves, com informações da PMA-MS

Uma denúncia anônima sobre um cachorro que estaria abandonado no quintal de uma residência, levou uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Campo Grande a averiguar a situação do animal que foi encontrado chorando e molhado, devido as condições climáticas dos últimos dias na Capital.

Ao atender a denúncia, a PMA encontrou o local repleto de fezes, não havia nenhum tipo de casa ou abrigo para que o cachorro pudesse se proteger, muito menos recipientes contendo água e ração. Conforme relato de vizinhos, o animal estava sozinho há pelo menos três dias e ninguém conhecia o dono do imóvel.

O animal foi resgatado e encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses para receber o devido tratamento necessário.

O ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos incorrerá na pena de detenção, de três meses a um ano, e multa. Além disso, quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas será de reclusão de 02 a 05 anos, multa e proibição da guarda.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também