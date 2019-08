Cão farejador da PM encontra droga em residência e carro em MS

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Policiais Militares do Batalhão de Choque durante a Operação Divisa Segura VII encontraram entorpecentes, com ajuda do cão de faro Zulu, em carro e uma residência em Paranaíba.

A primeira apreensão aconteceu em um carro que vinha da Bolívia. No veículo. A PM encontrou vários papelotes de cocaína.

Na residência, a PM encontrou várias porções de maconha, R$ 100 em dinheiro e ainda prendeu um suspeito foragido da polícia.

As apreensões e o preso foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Paranaíba.

