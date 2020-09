Cão farejador encontra mala com 15,4 kg de maconha

Uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, com auxílio de cão de faro, encontraram uma mala contendo 17 tabletes de maconha, que estava com um passageiro de 24 anos. A abordagem aconteceu na sexta-feira (18), em um ônibus interestadual na BR-163, com itinerário de Campo Grande a Goiânia (GO).

Durante a vistoria no bagageiro, o cão Maradona indicou forte presença de dor de droga em uma das malas, durante entrevista a equipe localizou o passageiro de 24 anos, proprietário da mala apreendida, que continha 15,400kg de maconha, conforme laudo da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico.

A principio o rapaz negou ser proprietário do entorpecente, ele relatou ter chegado na cidade a 3 meses ocasião em que supostamente estaria trabalhando e morando em um frigorifico. Sobre o nome do local e endereço de trabalho, ele não soube responder.

O jovem foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para providências e deve responder pot tráfico de drogas, a pena varia entre 5 a 15 anos de reclusão.

