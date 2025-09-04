'Cão Sarnento': PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil na Capital

Durante as primeiras horas desta quinta-feira (4), a Polícia Federal deflagou a operação Cão Sarnento, para cumprir mandado de busca e apreensão em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, no cumprimento da medida judicial, foi encontrado no celular do investigado conteúdo de natureza ilícita, o que resultou em sua prisão em flagrante.

O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material contendo cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.

Polícia Federal alerta:

Embora o termo "pornografia" ainda seja utilizado em nossa legislação (art. 241-E da Lei nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir "qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais", a comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de "abuso sexual de crianças e adolescentes" ou mesmo "violência sexual de crianças e adolescentes", pois a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência inflingida nas vítimas desses crimes tão devastadores.

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção.

Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.

É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda.

