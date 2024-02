'Capacete se esfacelou', diz delegado sobre acidente que matou mulher na Ernesto Geisel

O delegado Felipe Álvarez Madeira explicou que o capacete que Katia Silene Gonçalves da Silva, de 43 anos, utilizava no momento do acidente era de baixa qualidade e ele ficou totalmente destruído, contribuindo para ela sofrer um traumatismo craniano, acarretando na sua morte na manhã desta terça-feira (6).

A mulher foi arremessada ao asfalto e bateu sua cabeça contra o meio-fio, após o pneu da bicicleta elétrica que ela conduzia travar na Avenida Ernesto Geisel, na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

"Houve uma questão que é importante a gente mencionar, a questão do capacete. O capacete de proteção claramente não atingiu o fim a que ele se destina, era um equipamento realmente de baixa qualidade. Ela estava de capacete e mesmo assim veio a óbito. O capacete no local do impacto se esfacelou", disse o delegado.

Katia utilizava o equipamento de proteção semelhante ao que ciclistas costumam usar para pedaladas. Neste caso, Madeira ressaltou a importância da população para que na hora de comprar um equipamento, que seja um de qualidade.

"Às vezes você economiza no equipamento e acaba pagando um preço bem mais caro", frisou.

Acidente - Segundo informações que foram apuradas pelo JD1 Notícias no local, uma das rodas do veículo teria travado, fazendo com que vítima fosse arremessada contra o asfalto e batendo a cabeça no meio-fio, o que causou uma lesão grave na cabeça.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou a prestar atendimento para a mulher, mas após 40 minutos de reanimação, a vítima não resistiu e seu óbito foi constatado.

Além da Polícia Civil e Polícia Científica, estiveram trabalhando no local o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

