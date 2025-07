Capataz pode ficar sem dedos da mão após ser esfaqueado em fazenda na Capital

Capataz, de 43 anos, pode ficar sem o movimento dos dedos da mão esquerda, após ser esfaqueado por um funcionário de uma fazenda, na noite desta quinta-feira (24), em Campo Grande.

O suspeito atuava como 'meeiro' na propriedade rural, ou seja, um trabalhador contratado por diária.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, a vítima e o suspeito tiveram uma discussão em relação ao trabalho na fazenda, porém, num primeiro momento, a situação não havia passado do bate-boca.

Porém, por volta das 21h, quando todos já estavam recolhidos para dormir, o capataz escutou um barulho enquanto estava em seu quarto. Ao tomar ciência do que era, se deparou com o funcionário armado com um facão, que desferiu um golpe de cima para baixo na direção da vítima.

Para se defender, o capataz colocou a mão esquerda na frente do corpo, onde foi atingido. Após o ataque, o suspeito fugiu do local levando o facão. Devido ao golpe, a vítima teve ferimentos nos dedos indicado e polegar, com lesão nos tendões, comprometendo a movimentação dos dedos.

Socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para a Santa Casa, a equipe médica relatou que existe a possibilidade de amputação de um dos dedos caso a cirurgia não seja bem-sucedida.

O caso foi levado para a Polícia Civil e registrado como lesão corporal dolosa.

