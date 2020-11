Capital ganha 20 viaturas para Guarda Metropolitana

Foram investidos mais de 1 milhão e oitocentos mil reais pela Prefeitura Municipal de Campo Grande para a compra de 20 viaturas modelo Renault Duster, para a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande. O recebimento está previsto para o mês de janeiro de 2021

O prazo para a entrega das novas viaturas que irão compor a frota da GCM está previsto para 90 dias a partir da publicação do extrato de adesão à ata e a publicação do contrato com a empresa Renault. Os veículos serão adaptados com gaiola para condução de presos, sirene, veículo modelo 2021, câmbio automático. Os recursos vieram pelo Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), firmado junto à Caixa Econômica Federal.

Após mais de 30 anos desde a criação da guarda pela primeira vez todas as viaturas estarão sendo substituídas. Atualmente a GCM possui viaturas com 15 e 18 anos a partir de janeiro de 2021, a guarda Civil Metropolitana terá viaturas novas para atender as 07 regiões da capital.

