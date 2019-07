Capital terá mais 97 guardas armados

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad entregou em cerimônia 97 identidades funcionais e 97 armamentos calibre 38 para guardas civis metropolitanos nesta manhã de quarta-feira (31).

A cerimônia contou com a presença do Secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, que explicou a importância e capacitação dos profissionais realizada por instrutores da Polícia Federal. “Eles passaram por curso teórico e prático, teórico de 160 horas com matérias de direito, ética, procedimentos e outras, a parte prática são 60 horas para conhecer o armamento, dar tiros, e terem treinamento especializado para em um momento de precisão de um confronto, estarem aptos”, comentou.

Marquinhos elogiou a categoria e comentou sobre um possível aumento salarial. “A Guarda Civil Municipal sempre buscou um crescimento dentro da instituição a partir do momento em que eles se aperfeiçoam e se capacitam, prestando um serviço de qualidade, vão ganhando um bônus para o seu salário merecido”, finalizou o prefeito.

Os considerados aptos passaram por aulas de redação oficial, gestão da informação, ética, cidadania e direitos humanos, lei n. 13.022/14 – estatuto geral das Guardas Municipais, condicionamento físico, procedimentos administrativos, inteligência e contra inteligência de segurança pública, decreto n. 9.785/19 – regulamenta a lei n. 10.826/03, uso diferenciado da força, técnicas e procedimentos de patrulhamento, defesa pessoal, noções básicas de primeiros socorros, armamento e tiro – teórico e prática com 320 disparos por agente

Ainda de acordo com o secretário, foram 120 matriculados no curso e apenas 97 foram aprovados e considerados aptos. O número somado aos outros 422, capacitados e armados, compõem a guarda da capital, um total de 63% do efetivo.

