Capivara é encontrada morta com tiro na cabeça na entrada de parque

A manhã não começou bem para os frequentadores do Parque Nelson Tereré, localizado na Avenida Irineu de Souza Araújo, no centro de Nova Alvorada do Sul, nesta quarta-feira (24). Logo nas primeiras horas, os usuários do local encontraram uma capivara morta, com um tiro na cabeça, caída próximo a um portão de entrada.

Conforme o site Alvorada Informa, as autoridades foram acionadas e estão investigando o fato para identificar os responsáveis pela crueldade com o animal. Uma testemunha contou ter ouvido dois estampidos como se fosse disparos de arma de fogo por volta de onze horas da noite.

Para tentar ajudar polícia, a presidente da Ong Ato de amor Animal, Marli, designou uma equipe de investigadores para o local para que pudesse investigar o ocorrido.

Deixe seu Comentário

Leia Também