Capivara é morta e carneada em ponte de Aquidauana

Uma capivara foi carneada na região central de Aquidauana, durante a madrugada desta sexta-feira (9). Os restos do animal foi largado no meio de uma ponte da Vila Trindade.

Conforme as informações divulgadas pelo site O Pantaneiro, populares encontraram o couro do animal estava entrelaçado e pendurado no arame da ponte. Além do couro, havia muito sangue na ponte.

Durante o atendimento da ocorrência, a equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) encontrou a cabeça do animal próxima a seus órgãos. Os ossos do animal não foram localizados na região de onde aconteceu o abate.

Eles realizaram o recolhimento dos restos mortais do animal. Ainda não se sabe o que motivou a morte da capivara se foi ação humana ou não.

