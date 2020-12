Capoeirista espanca homem para roubar R$ 500

Na madrugada desta terça-feira (8), Ademir Cristaldo de 47 anos, morreu no hospital Santa Casa, após ser internado no dia anterior, por ter sido espancado durante uma tentativa de roubo, no bairro Jardim Carioca, na Capital. De acordo a irmã da vítima, o autor do crime seria um rapaz apelidado de Capoeirista, conhecido no bairro. Ele queria roubar cerca de R$ 500 de Ademir.

Segundo boletim de ocorrência, o assalto aconteceu na rua Silvio Ayala Silveira cruzamento com Rua Elis Regina, por volta das 7h30 da segunda-feira (7).

Ademir foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o hospital Santa Casa, onde morreu por volta das 4h35 desta terça-feira. A irmã contou que a vítima ingeria bebida alcoólicas no local do crime, momento em que o autor chegou para cometer o crime.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, como roubo qualificado, se da violência resulta morte.

