Capotamento deixa carro destruído e três mulheres escapam sem ferimentos graves

Um carro capotou após sair da pista na manhã na Rodovia GO-050, a cerca de 65 quilômetros de Chapadão do Céu (GO), no sentido Itumirim (MG). Apesar da dinâmica do acidente e do veículo ter ficado bastante danificado, as três ocupantes saíram sem ferimentos graves.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência e encontrou o automóvel fora da pista de rolamento, com três vítimas do sexo feminino. Todas estavam conscientes no momento do resgate. Duas delas apresentavam suspeita de fraturas e receberam atendimento no local, com imobilização preventiva.

O Samu auxiliou a ocorrência e realizou o transporte de uma das vítimas. As outras duas mulheres foram encaminhadas ao Hospital Municipal Santa Luzia, em Chapadão do Céu, pela equipe do Corpo de Bombeiros, para avaliação médica.

O veículo permaneceu fora da rodovia e não causou risco ao tráfego. A proprietária acionou o seguro para providenciar a retirada do carro, enquanto os pertences pessoais foram recolhidos no local e entregues às vítimas no hospital.

