Capotamento deixa homens feridos na Estrada Parque, em CorumbÃ¡

Dois homens, que não tiveram o nome divulgado, ficaram feridos após um carro de passeio capotar várias vezes durante a tarde de terça-feira (18), na região do Estrada Parque, em Corumbá.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local do acidente, um dos homens estava para fora do veículo, com escoriações pelo corpo.

Enquanto isso, o outro ocupante estava preso às ferragens, com suspeita de fratura no braço esquerdo. Diante da situação, os dois foram socorridos e levados para uma unidade de saúde da cidade, onde receberam atendimento médico especializado.

As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

