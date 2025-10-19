Capotamento deixa três feridos na BR-359, entre Coxim e Alcinópolis

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (18), na BR-359, trecho entre Coxim e Alcinópolis, no norte de Mato Grosso do Sul. Três pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas apresenta ferimentos mais graves.

Segundo o site "Edição MS", as vítimas, que estavam em uma caminhonete Chevrolet S-10, foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim.

De acordo com as informações preliminares, o veículo teria derrapado, saído da pista e, em seguida, capotado, resultando em graves danos à caminhonete. Com o impacto, pertences dos ocupantes ficaram espalhados pelo asfalto.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local realizando os procedimentos de praxe e controlando o tráfego durante o atendimento da ocorrência.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

