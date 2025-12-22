Capotamento mata motorista entre Piraporã e Rio Brilhante

Um capotamento matou uma pessoa durante a manhã desta segunda-feira (22) na MS-156, entre o distrito de Piraporã e Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande.

Conforme as informações iniciais, o veículo era ocupado por pai e filho, quando o condutor perdeu o controle de direção e acabou capotando. No entanto, não chegaram a ser divulgados detalhes a respeito dos motivos do acidente.

Os dois chegaram a ser socorridos, no entanto, o condutor acabou falecendo durante o atendimento. Enquanto isso, o filho do homem foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, onde recebe atendimento.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais locais.

