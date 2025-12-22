Capotamento mata motorista entre Piraporã e Rio Brilhante

Um capotamento matou uma pessoa durante a manhã desta segunda-feira (22) na MS-156, entre o distrito de Piraporã e Rio Brilhante, a 161 quilômetros de Campo Grande.
Conforme as informações iniciais, o veículo era ocupado por pai e filho, quando o condutor perdeu o controle de direção e acabou capotando. No entanto, não chegaram a ser divulgados detalhes a respeito dos motivos do acidente.
Os dois chegaram a ser socorridos, no entanto, o condutor acabou falecendo durante o atendimento. Enquanto isso, o filho do homem foi socorrido e levado para uma unidade de saúde, onde recebe atendimento.
O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais locais.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Briga termina com homem esfaqueado em Campo Grande
Polícia
Autor de homicídio em Anhanduí se entrega a polícia 8 meses após o crime
Polícia
Idoso morre ao ser atingido por moto da Guarda Municipal de Dourados
Polícia
Jovem fica ferido após confusão em tabacaria no Nova Lima
Polícia
Homem morre afogado após caminhonete cair de balsa no Rio Apa, em Caracol
Polícia
Motociclista morre ao se acidentar em Itaporã
Polícia
Homem tenta ajudar bêbado na rua e é agredido com tijoladas na cabeça em Taquarussu
Polícia
Homem é morto a tiros enquanto dirigia carro em Itaquiraí
Polícia
VÍDEO: Cavalos são encontrados soltos na Avenida Gury Marques, em Campo Grande
Polícia