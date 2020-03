Capotamento na Via Park com a Afonso Pena causa congestionamento

Um carro de marca Toyota da cor prata, que seguia na avenida Afonso Pena com intuito de entrar na Via Park, capotou no final da tarde desta segunda-feira (2). O carro de marca Citroen C4, da cor branca, estava no sentido Parque dos Poderes para o centro, e em um descuido bateu e causou o acidente.

Fabi Nunes, 36 anos, estava no Citroen, afirmou que na hora do ocorrido, tudo aconteceu muito rápido. ‘’O sol estava muito forte e não dava pra enxergar o sinal’’, disse.

A ambulância se encontra no local para resgate da vítima do carro que capotou. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e grau dos ferimentos.

