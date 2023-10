Capou na unha: Mulher rasga testículo do ex com a mão e vai presa

Uma mulher, de 32 anos, acabou presa após invadir a casa e rasgar o testículo do ex-companheiro com a mão na madrugada desta sexta-feira (13), Rua João Simplício de Oliveira, no bairro Monte Castelo, na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Militar ao G1, a vítima, de 65 anos, disse que chegou na residência e encontrou a ex no banheiro. Logo em seguida, a mulher puxou o homem para o cômodo e começou a agredi-lo.

A mulher só teria parado as agressões após o filho da vítima — um adolescente de 13 anos — chegar na casa e ajudar o pai. Apesar de a confusão ter sido grande, não existem informações sobre a motivação para a agressão ter acontecido.

Ao chegar no local, os policiais ordenaram que a mulher fosse até a delegacia. No entanto, tentou agredir os agentes, que precisaram usar spray de pimenta para contê-la.

O idoso foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento da Cidade (UPA), onde passou por atendimento médico e, em seguida, foi liberado.

Já a mulher foi levada para a delegacia de Três Rios, onde o caso foi registrado. Ela vai responder por lesão corporal. Se condenada, pode pegar até oito anos de reclusão.

