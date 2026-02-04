Menu
Menu Busca quarta, 04 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Carabina é encontrada em caminhão e dois homens são presos em Jardim

Os suspeitos também apresentaram versões contraditórias sobre o fato

04 fevereiro 2026 - 17h22Luiz Vinicius
Arma apreendida pelos policiaisArma apreendida pelos policiais   (Divulgação/DOF)

Dois homens, de 48 e 63 anos, foram presos durante uma ação policial na cidade de Jardim - a 239 quilômetros de Campo Grande. Eles estavam transportando uma arma de fogo, tipo carabina, de calibre .38.

A arma estava escondida no banco traseiro de um veículo e não tinha documentação legal. Os suspeitos também apresentaram versões contraditórias sobre o fato.

Segundo o DOF (Departamento de Operações de Fronteiras), um policiamento era realizado na cidade e um Fiat Siena foi abordado, onde o condutor afirmou que seguia de Bela Vista e logo atrás tinha um caminhão, conduzido pelo funcionário.

Durante a entrevista, ambos apresentaram versões distintas. Em vistoria no caminhão, os policiais encontraram a carabina, de calibre .38, sem a documentação legal.

Questionados, os homens confessaram que foram até a fronteira buscar a arma. 

O proprietário do caminhão exercia a função de "batedor", seguindo à frente para monitorar a presença de fiscalização policial, enquanto o funcionário transportava o armamento. Os autores, juntamente com a arma apreendida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jardim. 

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Homem que matou amigo em Miranda é preso se escondendo em Bonito
Polícia
Homem que matou amigo em Miranda é preso se escondendo em Bonito
Cigarros foram apreendidos e levados para a Receita Federal
Polícia
Carro é encontrado abandonado com R$ 60 mil em cigarros contrabandeados em Itaporã
Casal é preso na BR-487 com haxixe que seria entregue no Paraná
Polícia
Casal é preso na BR-487 com haxixe que seria entregue no Paraná
Quatro são presos em operação contra tráfico e receptação em Corumbá
Polícia
Quatro são presos em operação contra tráfico e receptação em Corumbá
Delegacia de Atendimento à Mulher em Corumbá
Polícia
Idosa de 62 anos se tranca em quarto para fugir do marido em Corumbá
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Motorista causa acidente, deixa grávida ferida e foge sem prestar socorro em Corumbá
VÍDEO: Câmera flagrou assassinato de trabalhador em churrascaria de Cassilândia
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou assassinato de trabalhador em churrascaria de Cassilândia
Prisão aconteceu horas após o crime
Polícia
Homem estupra a irmã de 15 anos enquanto ela dormia em aldeia de Juti
Carvoaria estava irregular no local
Polícia
Carvoaria clandestina é fechada e gerente e proprietário são presos em Campo Grande
Caso aconteceu em uma churrascaria
Polícia
Homem é assassinado a facadas em estacionamento de churrascaria de Cassilândia

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026