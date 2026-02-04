Carabina é encontrada em caminhão e dois homens são presos em Jardim

Dois homens, de 48 e 63 anos, foram presos durante uma ação policial na cidade de Jardim - a 239 quilômetros de Campo Grande. Eles estavam transportando uma arma de fogo, tipo carabina, de calibre .38.

A arma estava escondida no banco traseiro de um veículo e não tinha documentação legal. Os suspeitos também apresentaram versões contraditórias sobre o fato.

Segundo o DOF (Departamento de Operações de Fronteiras), um policiamento era realizado na cidade e um Fiat Siena foi abordado, onde o condutor afirmou que seguia de Bela Vista e logo atrás tinha um caminhão, conduzido pelo funcionário.

Durante a entrevista, ambos apresentaram versões distintas. Em vistoria no caminhão, os policiais encontraram a carabina, de calibre .38, sem a documentação legal.

Questionados, os homens confessaram que foram até a fronteira buscar a arma.

O proprietário do caminhão exercia a função de "batedor", seguindo à frente para monitorar a presença de fiscalização policial, enquanto o funcionário transportava o armamento. Os autores, juntamente com a arma apreendida, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jardim.

