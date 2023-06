Carandirú de Campo Grande é fechado pela polícia em operação contra crime organizado

A Polícia Civil montou uma mega-operação, a 'Abra-te Sésamo' nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (6) para findar práticas criminosas existentes no condomínio residencial invadido, conhecido como Carandirú, na região da Mata do Jacinto, em Campo Grande.

A operação conta com 273 policiais civis, além de policiais militares do 9ºBPM, Companhia de Canil do Batalhão de Choque, Grupamento Aéreo, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Perícia Técnica e Assistência Social, totalizando 321 servidores.

O desenrolar da ação policial começou ainda em agosto do ano passado, quando houve investigação da 3ª Delegacia de Polícia Civil por conta de crimes de furtos e roubos ocorridos na região do Prosa.

Nas diligências, ficou evidenciado que o complexo condominial servia como uma verdadeiro centro de criminalidade.

Mas no curso da investigação, apontou também que havia práticas de diversos crimes, como roubo, furto, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e homicídios.

O resultado da operação será divulgado em coletiva de imprensa, marcada para às 15h na Delegacia Geral da Polícia Civil.

