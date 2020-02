Autores de sequestro são presos e polícia livra mais um do "Tribunal do Crime"

Saiba Mais Polícia Polícia procura por servidor sequestrado por grupo criminoso

A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu em flagrante, suspeito de sequestrar e manter em cárcere privado uma vítima que seria submetida a “Tribunal do Crime” na cidade de Três Lagoas.

O crime aconteceu na quinta-feira, dia 30 de Janeiro, quando a vítima foi abordada por alguns indivíduos na porta de sua casa, no Bairro Jardim Alvorada, quando saía para trabalhar. As equipes policias chegaram até os suspeitos na última sexta-feira (31)

Sob ameaça, uma vez que um deles estaria na posse de uma arma de fogo tipo pistola, a vítima foi colocada a força no interior do veículo VW Golf, cor prata, cujas placas foram anotadas por testemunhas. O motorista do veículo foi reconhecido por populares.

De posse dessas informações, a polícia civil e a polícia militar intensificaram as diligencias. Informações davam conta de que a vítima teria sido levada por integrantes de uma facção criminosa e seria submetida a um “tribunal do crime”.

Na manhã do dia 31 de janeiro, a vítima foi liberada com ferimentos na cabeça e no rosto. Durante as diligencias, policiais do Setor Geral de Investigações da Polícia Civil localizaram um dos suspeitos no bairro Parque São Carlos, preso e autuado em flagrante por sequestro e cárcere privado, bem como por integrar organização criminosa.

O veículo utilizado para sequestrar a vítima foi localizado pela Polícia Militar, abandonado, no bairro Nova Três Lagoas e depois encaminhado ao pátio do 1ºDP. Diligencias prosseguem no sentido de identificar e prender os demais envolvidos.

