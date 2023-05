Carga com 250 mil cigarros contrabandeados é apreendida pela PRF em Campo Grande

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de 250 mil maços de cigarros contrabandeados no final da tarde desta quinta-feira (4) na BR-163, em Campo Grande. O motorista que realizava o transporte foi preso em flagrante.

A mercadoria foi localizada no compartimento de carga de um caminhão abordado por policiais rodoviários federais no km 454 da rodovia.

Segundo divulgado pela PRF, o motorista foi colaborativo logo na abordagem ao dizer que transportava caixas de cigarros.

Ele afirmou que carregou a carreta em Mundo Novo e iria até Mato Grosso, mas não informou para qual cidade.

O homem foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Campo Grande, juntamente com o caminhão e a carga.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também