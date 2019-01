Carga com 400 mil maços de cigarros é apreendida em Rio Brilhante

Da redação com assessoria

Nesta segunda-feira (21) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 400 mil maços de cigarros, no km 313 da BR-163, em Rio Brilhante.

Durante fiscalização, a equipe parou um caminhão com placas aparentes de Rondonópolis - MT, acoplado a um semirreboque com placas aparentes de Colorado - PR. Ao ser questionado, o motorista informou que estava com uma carga de adubo. Ele alegou não possuir a documentação da carga, confessando também estar transportando várias caixas de cigarros.

Após vistoria, foram encontradas 800 caixas de cigarro, totalizando 40 mil pacotes. Foi verificado também que as placas do veículo e do semirreboque estavam adulteradas, sendo originárias de Paranaíba e Igarapé - MG, mas não possuindo queixas de roubo ou furto.

O condutor declarou que pegou o caminhão carregado em Dourados e levaria até São Paulo, onde receberia R$ 5 mil pelo transporte da carga. O preso, o veículo e a carga foram encaminhados à Polícia Federal de Dourados.

