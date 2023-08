Carga de cigarro avaliada em mais de R$ 110 mil é apreendida pela polícia

Uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai, avaliada em mais de R$ 110 mil, foi apreendida pela polícia durante a noite desta segunda-feira (21), na MS-468 em Dourados. O motorista, de 30 anos, foi preso em flagrante.

Conforme as informações policiais, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) fazia policiamento na zona rural do município, quando abordaram um Fiat Palio branco.

O carro estava ‘recheado’ com os pacotes de cigarro. Questionado, o motorista disse que carregou o carro em Pedro Juan Caballero (PY) e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 4 mil pelo transporte.

Ao todo foram encontrados no veículo 1.925 pacotes de cigarros avaliados em, aproximadamente, R$ 110 mil. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados.

