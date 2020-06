Carga de eletrônicos avaliada em R$ 281 mil, é apreendida pela PRF

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta segunda-feira (29) uma carga de 273 eletrônicos sem documentação fiscal em Três Lagoas (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam no km 280 da BR-158, quando abordaram um veículo com placas de Fernandópolis/SP, e outro carro com placas de Frutal (MG).

Os motoristas, de 49 e 42 anos, respectivamente, confessaram a compra de mercadorias sem nota fiscal em Ponta Porã (MS). Os itens seriam revendidos em Minas Gerais e São Paulo.

A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 281 mil. Foram apreendidos diversos itens, como celulares, notebooks, tablets, video-games, roteadores, entre outros. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal.

