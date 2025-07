Carga de produtos contrabandeados avaliados em R$ 5 milhões é apreendida na BR-262

Uma carga de produtos ilegais, avaliada em cerca de R$ 5 milhões, foi apreendida na noite de quarta-feira (17) no caminhão de uma transportadora na BR-262, nas proximidades do km 300, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações divulgadas pela Receita Federal, a apreensão ocorreu por volta das 20h, durante uma operação de fiscalização.

No veículo, foram encontrados cerca de 400 fardos de mercadorias sem documentação fiscal regular. A carga incluía eletrônicos, relógios, perfumes árabes, óculos, vestuário e outros itens enviados de forma irregular por meio de encomendas transportadas pela empresa.

Ao todo, os produtos somam aproximadamente 30 toneladas e foram caracterizados como objeto de descaminho.

As mercadorias passarão por triagem e análise documental. Caso seja confirmada o crime, os itens poderão ser leiloados, doados a instituições de assistência social ou incorporados ao patrimônio público, promovendo a reversão do crime em benefício da coletividade.

