Polícia

Carga irregular de mounjaro, perfumes e eletrônicos é apreendida em rodovia de Dourados

O condutor do veículo foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal

03 fevereiro 2026 - 15h24Brenda Assis

A Polícia Federal apreendeu, nesta terça-feira (3), medicamentos para emagrecimento, aparelhos eletrônicos e perfumes de origem estrangeira introduzidos irregularmente no Brasil, durante uma ação realizada em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul.

A apreensão foi feita pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul (DELEFAZ/MS), em atuação conjunta com a Receita Federal. Segundo a PF, os produtos não atendiam às exigências previstas na legislação aduaneira e sanitária.

A ação ocorreu em uma rodovia do município, quando os policiais abordaram um veículo que vinha de Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai. Durante a fiscalização, foram encontrados no automóvel diversos itens de origem estrangeira sem a documentação legal obrigatória, o que caracterizou a entrada irregular das mercadorias no país.

O condutor do veículo foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de descaminho e importação irregular de medicamentos. Os produtos apreendidos ficaram à disposição das autoridades competentes.

De acordo com a Polícia Federal, a atuação conjunta com a Receita Federal tem como objetivo combater a sonegação fiscal, a concorrência desleal e os crimes contra a ordem tributária e aduaneira em Mato Grosso do Sul.

