"Carga Pesada": Polícia desarticula quadrilha especializada em furto de caminhões em MS

Uma quadrilha especializada no furto de caminhões em Naviraí, foi desarticulada durante uma operação “Carga Pesada”, realizada pela Polícia Civil e a Polícia Federal durante a manhã desta quinta-feira (3).

Conforme as informações policiais, a coordenada resultou no cumprimento simultâneo de cinco mandados de busca e apreensão domiciliar e de um mandado de prisão preventiva, todos expedidos pela Justiça local.

As investigações, conduzidas pela Polícia Civil, tiveram início em março deste ano, quando os suspeitos, de 19, 21 e 33 anos, foram presos em flagrante por envolvimento em seis furtos de caminhões ocorridos no município entre dezembro de 2024 e março de 2025. Os caminhões subtraídos foram avaliados em aproximadamente R$ 833.000,00, sendo que apenas três deles foram recuperados.

Com a continuidade das investigações, a Polícia Civil identificou o quarto integrante do grupo, sendo um rapaz, de 24 anos. Ele acabou sendo preso durante a ação desta quinta, após o pedido de prisão preventiva e busca e apreensão nas residências dos investigados, serem deferidos pelo Poder Judiciário.

Durante as buscas realizadas na operação “Carga Pesada”, as forças policiais apreenderam drogas, armas de fogo, munições, dinheiro e objetos furtados. As autoridades seguem trabalhando para identificar e capturar outros envolvidos na organização criminosa.

