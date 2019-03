Carnaval encerra com "enterro dos ossos" na Esplanada

O carnaval em Campo Grande ainda não acabou e pra despedir de vez, o bloco Capivara Blasé organizou mais um tradicional "enterro dos ossos" neste sábado (9), para os foliões darem “tchau” e esperar pela folia no que vem.

A festa começou às 15h e quem anima é as madrinhas do grupo Sampri e o padrinho Chokito Sambista, cantando sucessos e envolvendo o público com samba, pagode e axé. O evento conta com uma boa estrutura, com barracas de bebidas e comidas, além do suporte da Cruz Vermelha para auxílios médicos.

O bloco deu início a folia, mas conforme determinação judicial deve terminar às 22h em ponto. A prefeitura aumentou o reforço na segurança com 80 guardas civis e 70 agentes privados.

Deixe seu Comentário

Leia Também