Carnaval terá reforço no policiamento em Campo Grande e em 18 cidades de MS

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul trabalhará para trazer mais segurança aos foliões neste feriado de Carnaval. A partir desta sexta-feira (9), mais de 1 policiais estarão fazendo o reforço no policiamento em Campo Grande e outras 18 cidades do Estado.

A atuação dos militares estarão previstas em cidades com programação de Carnaval de rua, desfiles ou concentração de turistas e foliões, como acontece em Corumbá, Bonito, Bodoquena, Rio Verde e Paranaíba.

O efetivo extra de policiais é de parte dos setores administrativos - como os operacionais dos batalhões de área, centros de formação e unidades especializadas -, e ainda de outros municípios do interior, que vão atuar na operação "Carnaval Mais Seguro".

“O reforço é exclusivo para cuidar do Carnaval, o policiamento das cidades não será comprometido, mantendo o que já existe em cada local. A ideia é trabalhar na organização e manutenção da paz, e auxiliar também os batalhões, em todas as questões envolvendo a segurança pública. A quantidade de PM’s empregada este ano é 50% maior em relação ao ano passado, que ainda teve reflexo da pandemia”, explicou o coronel Massilon Silva Neto, diretor de Operações da Polícia Militar.

Em Campo Grande, a PM vai disponibilizar efetivo extra de 600 policiais por dia – 300 por turno de serviço –, durante os cinco dias de festa, que vão atuar no atendimento do Carnaval de rua da Esplanada Ferroviária. Haverá também a fiscalização para o cumprimento das leis de trânsito – Lei Seca, direção perigosa e excesso de velocidade – com apoio do Detran-MS.

A estratégia tem como foco a segurança dos participantes, bem como a prevenção aos crimes de furtos, roubos, agressões e ainda a coibir práticas ilegais, como porte de armas, tráfico de drogas e perturbação da tranquilidade pública. Durante o período de festas na área central, a PM mantém o aparato de policiamento em toda a cidade, nas sete regiões.

Outro ponto tem atenção da campanha “Não é não, e ponto final”, que incentiva o respeito ao consentimento e a participação ativa na prevenção de comportamentos inadequados dos foliões. “Se alguém disser ‘não’, aceite e respeite essa decisão”, orienta a campanha de combate ao crime de importunação sexual da PM.

Deixe seu Comentário

Leia Também