Carne com mosca? Entenda o novo golpe que estão aplicando em comerciantes

Com as táticas ficando batidas, os golpistas estão tentando usar um novo jeito de arrancar dinheiro de comércio. Desta vez, os estelionatários estão aplicando o ‘golpe da mosca na carne’, para tentar ganha um reembolso de uma compra nunca feita.

Capturas de tela, encaminhadas ao JD1, mostram a história mirabolante que o estelionatário tentou fazer a loja Center Frios, cair. Porém, ele não teve sucesso.

“Eu achei estranha a foto do perfil dele e da carne. Parece aquelas fotos fake, muito mal feita. Depois disso fiz uma pesquisa no Google, com as palavras chave ‘carne moída com mosca’ e a primeira notícia era essa”, detalhou um dos vendedores do estabelecimento.

Depois da mensagem inicial, o homem chegou a dizer que a compra havia sido feita pela sua companheira no estabelecimento. Junto, ele mandou uma foto mostrando a suposta mosca varejeira na carne.

“Ela trabalha com encomendas de salgados, comprou pra fazer duas encomendas de R$ 94 de carne moída [SIC]”, disse. Na sequência, o golpista disse que a esposa havia perdido R$ 200 por conta do ocorrido, chega a fazer um drama e diz querer apenas os R$ 94 de volta como reembolso no pix, pois ‘não pode ficar no prejuízo’.

O vendedor chegou a pedir uma foto da etiqueta, mostrando o valor de carne que havia sido comprado, mas o homem começou a dizer que iria ‘expor’ a loja.

Mal sabia o golpista, que todos já faziam ideia de que todo o ‘barraco’, que estava sendo armado pelo WhatsApp, era uma tentativa de golpe. Depois de descobrir, o contato da empresa foi bloqueado.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, para saber se alguma denúncia referente a prática do golpe foi feita em Mato Grosso do Sul, mas até a publicação desta matéria, não teve retorno.

