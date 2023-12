Carregada com etanol, carreta pega fogo e por pouco não explode em Nova Andradina

Por pouco uma carreta, que estava carrega com etanol, não explodiu durante a tarde desta quarta-feira (27), no anel viário em Nova Andradina. O fogo foi controlado pelo 3º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar.

Conforme o site Jornal da Nova, o motorista estava fazendo o contorno na primeira alça do anel viário, quando, um dos pneus estourou e pegou fogo na sequência. Ele chegou a descer e tentar apagar as chamas, mas não teve sucesso apenas com um extintor.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, resfriando o tanque que carregava o combustível e também apagando o incêndio. Segundo o motorista, os tanques estão carregados com 60 mil litros de etanol. Mesmo com o prejuízo pela perda dos pneus queimados, ninguém saiu ferido.

Ainda segundo o site, o condutor agradeceu aos militares: “Isso é que chamamos de ação Divina”, disse. Uma equipe da Polícia Militar do 8º Batalhão esteve no local orientando o trânsito até a chegada de uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária).

Deixe seu Comentário

Leia Também