Carregada de droga e munições, caminhonete é encontrada tombada em rodovia de MS

Uma caminhonete, que estava recheada com drogas e munições, foi encontrada tombada às margens da MS-164, próximo ao Distrito de Ponta Porã, durante a tarde desta quarta-feira (11).

Conforme as informações policiais, as equipes da Polícia Militar foram acionadas através de uma denúncia anônima, que indicava que uma caminhonete Chevrolet S10 estava tomabada na primeira curva da rodovia no sentido Nova Itamarati/Vista Alegre.

No entorno do veículo estavam espalhados diversos fardos de maconha, que quando pesado somaram aproximadamente uma tonelada. Além do entorpecente, foram localizadas cerca de 145 munições de calibre .38 e um aparelho de internet via satélite Starlink, equipamento frequentemente usado por organizações criminosas para manter comunicação em áreas remotas.

Nenhum suspeito foi encontrado nas proximidades. A droga foi recolhida e transportada na própria caminhonete, que foi guinchada até a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde o caso será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também