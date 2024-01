Carregados de mercadorias ilegais, três carros são apreendidos em Maracaju

Polícia militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de terça-feira (30), na BR-267 com acesso à MS-470, três veículos carregados com mercadoria ilegal, originada de fora do país.

Durante um bloqueio da DOF na rodovia, dois veículos do mesmo modelo, Fiat Palio, foram abordados pelos policias, enquanto um terceiro, um Volkswagen Polo, freou bruscamente e tentou retornar ao ver a barreira policial, porém foi alcançado.

No primeiro veículo foram encontrados 240 pacotes de essência de narguilé, 150 pacotes de cigarros, um fardo de óculos, três caixas de produtos para maquiagem, enquanto no segundo veículo foram apreendidas 96 unidades de Smart Câmeras, um fardo de óculos, dois fardos de relógios e 360 pacotes de essência para narguilé. No terceiro veículo, que tentou fugir, os agentes encontraram 350 pacotes de cigarros.

Cinco pessoas que estavam nos veículos foram detidas pela polícia, que afirmaram que as mercadorias, que não tinham documentação legal de importação, tinham como destino final Nova Alvorada do Sul.

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Federal em Dourados, onde os cinco indivíduos e dois dos veículos foram encaminhados. Os cigarros e o veículo que transportava a carga foram entregues para a Receita Federal em Ponta Porã.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também