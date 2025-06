Carreta afunda na pista e toma parada na MS-473, em Nova Andradina

Uma carreta canavieira tombou durante a tarde de quarta-feira (18), na estrada cascalhada da MS-473, trecho que liga o perímetro urbano de Nova Andradina ao bairro Laranjal. Apesar da gravidade do acidente, o motorista saiu ileso.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o motorista seguia pela via quando acabou parando. Em determinado momento, a carreta carregada com cana-de-açúcar, acabou afundando na via e tombou.

Logo pela manhã funcionários da Usina Adecoagro, a qual pertence a carreta, estavam no local para fazer a remoção do veículo.

